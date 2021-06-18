Экономисты ожидают всплеск ажиотажа среди россиян в период летних распродаж

Пандемия коронавируса ударила по доходам россиян. К еще большему их снижению может подстегнуть активность покупателей на распродажах. Насколько интересны этим летом россиянам скидки и распродажи в условиях кризиса, ФАН рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

По словам эксперта, оборот рынка одежды в РФ в 2020 году сократился на четверть — до 1,7 трлн рублей. Однако интерес граждан к распродажам различных товаров, в том числе и одежды, традиционно велик. При этом особая актуальность акций будет наблюдаться в условиях снижения реальных доходов населения. Именно тогда возможность приобрести стоящую вещь появляется лишь при существенном снижении на нее цены.

«Учитывая, что реальные располагаемые доходы граждан в стране не растут с 2014 года, а в прошлом году было сильное их снижение, то интерес потенциальных покупателей к летней распродаже будет высоким. Но объемы потраченных средств, скорее всего, будут ниже докризисного периода, поскольку сейчас граждане перераспределяют свои расходы в пользу товаров первичного спроса – продуктов питания, одежды, обуви, причем выбирая более дешевые аналоги», – спрогнозировал Голубев.

В настоящее время более широкое распространение могут получить форматы аутлетов и дисконтов, отмечает специалист. Именно такие категории магазинов покажут опережающий рост продаж, по сравнению с другими формами торговли.

Не останется без поддержки покупателей и глобальный рынок люксовых товаров. Эксперт отметил, что спрос на них поддержит категория состоятельных и богатых горожан. Среднеценовая же продукция будет находиться под давлением до окончательного выхода экономики из кризиса.

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Отдельно Голубев остановился на трансформации онлайн-шопинга на российском рынке, которую ускорила затянувшаяся пандемия.

«Развитие мобильных технологий вкупе с кризисными явлениями оказали существенное влияние на рост электронной торговли. Для потребителя такая форма становится удобной и предпочтительной. К тому же многим компаниям она дает возможность экономии на издержках. На сегодняшний день использование смартфонов и распространение безналичной формы оплаты является двигателем расширения онлайн-торговли», – обозначил доцент.

Экономист заявил, что на полное восстановление рынка потребительских товаров от кризиса может потребоваться два-три года.

«Многое будет зависеть от темпов роста денежного благополучия граждан в посткризисный период. Вместе с тем, по информации Росстата, в I квартале 2021 года доходы россиян упали на 3,6%», — резюмировал эксперт.

Ранее ФАН сообщал, что россияне активно пользуются возможностью смены пенсионного фонда. Жители страны часто сменяют фонды, в которых предпочитают хранить свои сбережения. К 1 июня число заявлений о смене страховщика достигло 42 тысяч. Эксперты считают, что фонды будут постепенно наращивать потоки клиентов.