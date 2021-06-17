Ростех инвестирует более 160 млн рублей в модернизацию НИИЭП

Москва, 17 июня. Новосибирский научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП, структурное подразделение Ростеха) получит более 160 млн рублей для модернизации производства.

Начало реализации масштабной инвестиционной программы в НИИЭП освещает ТАСС, ссылаясь на представителей концерна «Техмаш», который также входит в Ростех.

Представители концерна «Техмаш» отметили, что ранее в НИИЭП было вложено свыше 200 миллионов рублей, они были потрачены на масштабную реконструкцию участка по изготовлению СВЧ-приборов. Благодаря этому выпуск высокотехнологичной продукции всем институтом удалось увеличить на 10% в течение одного года, подчеркнули представители "Техмаша".