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Сборная Северной Македонии сократила отставание в счете в матче Евро-2020 с Украиной

  /   Обновлено: 17 июня 2021 18:03
Евро 2020
Сборная Северной Македонии сократила отставание в счете в матче Евро-2020 с Украиной
Global Look Press  /  Alexander Chernykh

Бухарест, 17 июня. Македонская сборная отыграла один мяч в игре второго тура группового этапа Евро-2020 с Украиной.

Эзган Алиоски сократил отставание сборной Северной Македонии в матче Евро-2020 с Украиной. На 57-й минуте игры он поразил ворота Георгия Бущана, добив мяч после нереализованного пенальти.

Матч сборных Украины и Северной Македонии проходит в Бухаресте. В первом тайме счет в игре открыл Андрей Ярмоленко. Спустя пять минут он отдал голевую передачу на Андрея Яремчука, который реализовал выход один на один. Второй матч группы C пройдет в 22 часа по московскому времени. В нем сыграют сборные Нидерландов и Австрии.

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Все новости / Евро 2020 / Сборная Северной Македонии сократила отставание в счете в матче Евро-2020 с Украиной
футбол украина евро-2020 северная македония
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