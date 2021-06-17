Сборная Северной Македонии сократила отставание в счете в матче Евро-2020 с Украиной

Бухарест, 17 июня. Македонская сборная отыграла один мяч в игре второго тура группового этапа Евро-2020 с Украиной.

Эзган Алиоски сократил отставание сборной Северной Македонии в матче Евро-2020 с Украиной. На 57-й минуте игры он поразил ворота Георгия Бущана, добив мяч после нереализованного пенальти.

Матч сборных Украины и Северной Македонии проходит в Бухаресте. В первом тайме счет в игре открыл Андрей Ярмоленко. Спустя пять минут он отдал голевую передачу на Андрея Яремчука, который реализовал выход один на один. Второй матч группы C пройдет в 22 часа по московскому времени. В нем сыграют сборные Нидерландов и Австрии.