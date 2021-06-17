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Путин пожелал врио губернатора Хабаровского края удачи на выборах

  /   Обновлено: 17 июня 2021 17:34
Политика
Путин пожелал врио губернатора Хабаровского края удачи на выборах
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин пожелал врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву удачи на предстоящих выборах.

Дегтярев на встрече с российским лидером отметил, что готов и дальше работать на благо Хабаровского края, если ему это доверят жители региона. Путин в ответ пожелал Дегтяреву успеха в ходе будущей предвыборной кампании.

Как сообщалось, выборы губернатора Хабаровского края назначены на 19 сентября. Они пройдут в единый день голосования, во время которого состоятся также региональные, муниципальные и думские выборы.

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путин россия дегтярев
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