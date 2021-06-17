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Губерниев раскрыл связанные с Бузовой тайные желания

Общество
Губерниев раскрыл связанные с Бузовой тайные желания
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 17 июня. Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил желание записать совместный клип с певицей Ольгой Бузовой. Об этом он сообщил в интервью для «Спорт-Экспресс».

По словам ведущего, он мог бы вместе со звездой исполнить композицию «Вечером на лавочке» группы «Сектор Газа». Губерниев также отметил, что после их совместного исполнения песня могла бы расцвести новыми красками.

«Мы бы сняли прекрасный клип! Представляете, деревня где-нибудь в Брянской области. Мы поем», — поделился фантазиями он.

Недавно Бузова появилась в эфире «Матч ТВ», в котором попросила всех россиян поддержать российскую сборную на Евро-2020. После чего телекомментатор уточнил, чья школа артистке ближе — Черчесова или Эфроса. Знаменитость не смогла ответить и тогда он поинтересовался не употребляла ли артистка коньяк перед театральным выступлением на сцене МХАТ имени Горького.

Исполнительница расплакалась и заявила, что Губерниев, как мужчина для нее абсолютно ничего не значит. Несколько позже главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК извинился перед вокалисткой под натиском ее поклонников.

Ранее ФАН сообщил, что спортивный ведущий получил колоссальную поддержку после скандала с Бузовой. По его словам, во время утренней пробежки к нему подходили россияне и заявляли, что встали на его защиту.

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