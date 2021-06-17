«Боеспособность армии ЦАР возросла»: глава СОМБ оценил работу инструкторов из России

Москва, 17 июня. Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов рассказал информационному изданию Afrique Media о деятельности специалистов из РФ в ЦАР и результатах их работы с вооруженными силами республики (FACA) и местной полицией.

«При поддержке российских инструкторов и огромном желании военнослужащих FACA, а также сотрудников местной полиции силовые структуры ЦАР смогли повысить эффективность работы и стать одними из самых лучших на африканском континенте», — заявил он.

Председатель организации отметил особую роль российско-центральноафриканского фильма «Турист». По его мнению, новинка кино детально повествует о последних событиях, происходящих в стране.

«Это первый фильм, переведенный на государственный язык Центральноафриканской Республики — санго. Он стал значимым событием для жителей африканского государства. «Турист» не просто боевик, в котором показаны перестрелки и борьба с террористами, в нем повествуется о реальных событиях, произошедших в республике. Это история реальной военной поддержки, которую оказали российские инструкторы Вооруженным силам ЦАР», — добавил Иванов.

Руководитель СОМБ также обратил внимание на то, что боевик отражает реалии, в которых приходится работать российским инструкторам в ЦАР.

«Это драматический и динамичный фильм о людях, которые готовы ценой жизни защищать правопорядок и центральноафриканцев, просто потому, что они не могут смотреть на то, как гибнут мирные жители», — объяснил эксперт.

vk.com / Александр Иванов

Иванов прокомментировал постоянные нападки со стороны западных СМИ. Согласно его высказыванию, европейские информационные агентства обвиняют СОМБ в том, что «Турист» является пропагандистским и предназначен для популяризации деятельности специалистов из РФ и привлечения новых сотрудников.

«К сожалению, наша организация подвергается постоянным нападкам со стороны западных СМИ. Они вбрасывают фейковые новости и статьи про то, что фильм «Турист» предназначен для рекрутирования новых людей в ряды российских инструкторов. В таком случае можно сказать, что голливудские режиссеры сняли «Люди в черном», чтобы набрать людей для работы в метрополитене», — пошутил Иванов.

Глава Содружества офицеров напомнил, что недавно центральноафриканские силовики арестовали гражданина Франции в ЦАР и нашли огромное количество оружия и боеприпасов в его доме. Он объяснил, что операция по задержанию организована и спланирована полицией и Вооруженными силами ЦАР, российские инструкторы не были в ней задействованы и не давали какой-либо наводки.