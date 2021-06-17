Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 18:21
18:20
Общество
Мишустин напомнил о полномочиях глав регионов РФ вводить меры против COVID-19
18:19
Общество
Власти Литвы намеренно допускают разрушение советских памятников в стране
18:15
Происшествия
Депутат Резник задержан в качестве подозреваемого по делу о наркотиках
18:15
Общество
Глава Кабмина РФ собрал президиум координационного совета по коронавирусу
18:15
Политика
Хазин назвал саммит Россия — США попыткой Байдена выпросить помощи у Путина
18:11
Общество
Солонников о Резнике: Многие его действия — сознательная провокация
18:11
Политика
«Смело и открыто»: психолог Долгицкий восхитился поведением Путина на встрече с Байденом
18:11
Весь мир
Ливийское инвестиционное управление призвало ООН ослабить санкции
18:11
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин считает, что Бузова достойна выступать на сцене МХАТа
18:09
Происшествия
В Абхазии утонул российский турист
Все новости

«Боеспособность армии ЦАР возросла»: глава СОМБ оценил работу инструкторов из России

ЦАР
«Боеспособность армии ЦАР возросла»: глава СОМБ оценил работу инструкторов из России
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Москва, 17 июня. Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов рассказал информационному изданию Afrique Media о деятельности специалистов из РФ в ЦАР и результатах их работы с вооруженными силами республики (FACA) и местной полицией.

«При поддержке российских инструкторов и огромном желании военнослужащих FACA, а также сотрудников местной полиции силовые структуры ЦАР смогли повысить эффективность работы и стать одними из самых лучших на африканском континенте», — заявил он.

Председатель организации отметил особую роль российско-центральноафриканского фильма «Турист». По его мнению, новинка кино детально повествует о последних событиях, происходящих в стране.

«Это первый фильм, переведенный на государственный язык Центральноафриканской Республики — санго. Он стал значимым событием для жителей африканского государства. «Турист» не просто боевик, в котором показаны перестрелки и борьба с террористами, в нем повествуется о реальных событиях, произошедших в республике. Это история реальной военной поддержки, которую оказали российские инструкторы Вооруженным силам ЦАР», — добавил Иванов.

Руководитель СОМБ также обратил внимание на то, что боевик отражает реалии, в которых приходится работать российским инструкторам в ЦАР.

«Это драматический и динамичный фильм о людях, которые готовы ценой жизни защищать правопорядок и центральноафриканцев, просто потому, что они не могут смотреть на то, как гибнут мирные жители», — объяснил эксперт.

«Боеспособность армии ЦАР возросла»: глава СОМБ оценил работу инструкторов из России
vk.com  / Александр Иванов

Иванов прокомментировал постоянные нападки со стороны западных СМИ. Согласно его высказыванию, европейские информационные агентства обвиняют СОМБ в том, что «Турист» является пропагандистским и предназначен для популяризации деятельности специалистов из РФ и привлечения новых сотрудников.

«К сожалению, наша организация подвергается постоянным нападкам со стороны западных СМИ. Они вбрасывают фейковые новости и статьи про то, что фильм «Турист» предназначен для рекрутирования новых людей в ряды российских инструкторов. В таком случае можно сказать, что голливудские режиссеры сняли «Люди в черном», чтобы набрать людей для работы в метрополитене», — пошутил Иванов.

Глава Содружества офицеров напомнил, что недавно центральноафриканские силовики арестовали гражданина Франции в ЦАР и нашли огромное количество оружия и боеприпасов в его доме. Он объяснил, что операция по задержанию организована и спланирована полицией и Вооруженными силами ЦАР, российские инструкторы не были в ней задействованы и не давали какой-либо наводки.

«Наши специалисты не принимали участие в операции по задержанию гражданина Франции Хуана Реми Киньоло. Это операция силовых структур ЦАР, они спланировали ее и осуществляли самостоятельно», — резюмировал он.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / «Боеспособность армии ЦАР возросла»: глава СОМБ оценил работу инструкторов из России
иванов цар сомб
Комментировать
Эксклюзив
Солонников о Резнике: Многие его действия — сознательная провокация
Солонников о Резнике: Многие его действия — сознательная провокация
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 223811 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 114998 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 98389 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 69690 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 68792 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru