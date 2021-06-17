Захарова объяснила, для чего Швеция публично заявляет о «российской угрозе»

Москва, 17 июня. Слова главнокомандующего ВС Швеции о России как потенциальном агрессоре необходимы для увеличения военного бюджета страны.

Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что российские дипломаты не могли не обратить внимание на данное высказывание.

«В качестве источника потенциальной агрессии вновь называется Россия. Последнее время мы видим, что такие безосновательные заявления шведского военного руководства отличаются завидной регулярностью», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, шведским военным просто нужны новые аргументы, чтобы оправдать увеличение военного бюджета.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал власти активизировать маневры и наращивать наступательные средства якобы из-за угрозы столкновения с Россией.