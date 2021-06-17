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Астрологи предрекли глобальные перемены в июле для четырех знаков зодиака

Общество
Астрологи предрекли глобальные перемены в июле для четырех знаков зодиака
pixabay.com

Москва, 17 июня. Астрологи Павел и Тамара Глоба составили список из четырех знаков зодиака, представителей которых ждут глобальные жизненные перемены в июле, передает портал eg.ru.

Представители некоторых знаков зодиака наступившим летом могут столкнуться с трудностями, выйти из которых победителем помогут только мудрость и умение искать компромиссы. А другие могут улучшить жизнь в лучшую сторону.

Овны рискуют наступившим летом упустить удачу. Астрологи советуют быть внимательными. В адрес представителей данного знака зодиака могут поступить выгодные предложения, от которых стоит отказаться. Также Овнов ожидают перемены в личной жизни. Их моральное состояние ухудшится с наступлением июля. Поэтому рекомендуется избегать стрессовых ситуаций.

Близнецам лето предоставит шанс изменить жизнь к лучшему. Однако для достижения данной цели придется пройти через неоднозначные ситуации. Астрологи предупредили, что представителей данного знака зодиака ждет череда взлетов и падений, подъемов и спадов энергии. Данный процесс будет служить переосмыслению ценностей.

Девам стоит полностью погрузиться в круговорот событий, который будет происходит вокруг. Второй месяц лета принесет удачу, благодаря которой представители данного знака смогут добиться успеха в определенной сфере жизни. Астрологи рекомендуют сосредоточиться и направить силы в нужное русло.

Козероги в июле могут столкнуться с изменениями в личной жизни. Астрологи утверждают, что на них будет влиять ретроградный Юпитер. Именно поэтому люди, рожденные под данным созвездием, смогут почувствовать уверенность в себе, привлекательность и обаятельность.

Ранее астролог назвал десять притягивающих деньги имен.

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