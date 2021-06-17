Тяжелобольная экс-супруга Аршавина осталась без крыши над головой

Санкт-Петербург, 17 июня. На долю бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой выпало сразу несколько испытаний: болезнь изуродовала ее лицо, а после бывшая свекровь отсудила у нее дом.

Казьмина проиграл суд с матерью Аршавина. Суд постановил, что теперь Казьмина и трое ее детей обязаны покинуть загородный дом в Коломягах. Если женщина не сделает этого в добровольном порядке, то в ход пойдут судебные приставы, указывает 5-tv.ru.

Бывшая супруга футболиста до последнего сражалась в суде за право остаться жить вместе с детьми в особняке, однако Андрей переоформил дом на свою маму Татьяну Аршавину. А вот ее не вдохновила перспектива делить имущество с бывшей невесткой и ее детьми. Судебные прения шли не один год.

Защита Казьминой настаивала на том, что недвижимость приобрели еще до расторжения брака, так что особняк считается совместно нажитым имуществом. Однако первый суд за дом Казьмина проиграла. После этого она подала на апелляцию, но и во второй раз решение приняли в пользу Татьяны Аршавиной, оставив многодетную мать без крыши над головой.

Следует отметить, что Казьмина уже давно борется с тяжелым заболеванием — аутоиммунным некрозом. В марте рассказала, что болезнь разрушила ее нос и почти непоправимо изуродовало ей лицо. Так что путь обратно на подиум для бывшей модели пока закрыт. Череда неурядиц сильно выбила женщину из колеи, так что после судебного заседания она написала в свой Instagram пост, в котором пожаловалась на упадок сил и утрату надежд на будущее.

«Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали все. Просто потому что так захотелось. Я без сил», — указала Казьмина.

Фанаты бывшей модели призвали ее не опускать руки так быстро, пока не была подана кассационная жалоба. Хотя наиболее язвительно настроенные подписчики Казьминой спросили, куда же в таком случае подевался ее загородный дом в Италии и так ли уж бездомна ее семья теперь, как она хочет это показать.

Ранее Казьмина рассказала своим подписчикам, что намерена ехать в Москву для медицинского обследования. Бывшая модель рассчитывает на помочь столичных медиков в восстановлении поврежденного лица.