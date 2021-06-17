Жителям Керчи рассказали, когда из региона уйдет вода

Симферополь, 17 июня. Вода с улиц Керчи на востоке Крыма уйдет в течение примерно шести часов, сообщили сотрудники регионального МЧС.

Две месячные нормы осадков выпали в Керчи всего за несколько часов минувшей ночью. Жителям некоторых регионов пришлось передвигаться по городу по пояс в воде. Затопление должно пройти к ночи с 17 на 18 июня, сообщил начальник Главного управления МЧС России по республике Аркадий Ожигин.

Глава Крыма Сергей Аксенов лично прибыл в Керчь для инспекции обстановки. Правительство республики окажет помощь жителям домов, наиболее пострадавших от затопления, заверил он.