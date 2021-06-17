Американка пропала при загадочных обстоятельствах в Нижегородской области

Нижний Новгород, 17 июня. В Нижегородской области ведутся поиски американки. Женщина пропала при загадочных обстоятельствах. Об этом написали региональные СМИ со ссылкой на источник в следственных органах.

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Гражданка Калифорнии Сироу Кэтрин Илейн получала образование в Нижнем Новгороде, арендовала квартиру в городе Бор. Перед исчезновением 15 июня она сообщила своей матери, что незнакомый мужчина увез ее в неизвестном направлении.

Оперативники работают на месте, где женщина в последний раз выходила на связь. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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