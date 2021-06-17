Спасатели ликвидируют последствия паводка в Керчи

Керчь, 17 июня. Для ликвидации последствий сильного ливня привлечены 285 человек личного состава МЧС России, 54 единицы спецтехники, 11 плавательных средств и 17 мотопомп.

В результате обильных ливней подтопило 289 жилых домов, в первой Городской больнице вода залила цокольный этаж. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым работает на пострадавших от паводка территориях.

Эвакуированы 125 человек, включая 29 детей. Открыты пять пунктов временного размещения. Мониторинг ситуации с воздуха ведут беспилотники. Спасатели и городские службы проводят аварийно-восстановительные работы и оказывают адресную помощь пострадавшим.

Сотрудники Росгвардии также участвуют в устранении последствий мощного ливня в Керчи.