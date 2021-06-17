Путин посоветовал управленцам «кожей чувствовать» проблемы россиян

Москва, 17 июня. Госслужащие должны «кожей чувствовать» проблемы людей и принимать их как собственные. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступал на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления. По его словам, государственная служба измеряется не цифрами и отчетами. Эффективный управленец должен вызывать доверие граждан и «кожей чувствовать» проблемы людей. Кроме того, ему следует воспринимать обращения людей как собственные.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москве и Вашингтону необходимо прекратить «собачиться». Стороны должны объединить усилия для борьбы с киберпреступностью.