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Давлетяров рассказал, как Пугачева спасла премию Муз-ТВ во время бойкота артистов

Шоу-бизнес
Давлетяров рассказал, как Пугачева спасла премию Муз-ТВ во время бойкота артистов
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 17 июня. Бывший генеральный директор канала Муз-ТВ Арман Давлетяров признался, что обязан Алле Пугачевой своей репутацией, ведь она поддержала музыкальную премию в самую трудную минуту.

Для Муз-ТВ самые непростые времена наступили в 2012 году, когда из-за появления канала «Ю» пришлось менять частоты вещания. По словам Армана Давлетярова, ни он, ни другие руководители Муз-ТВ не понимали, как проходит эта настройка на другую частоту. Тогда в шоу-бизнесе начали шутить, что главный музыкальный канал превратился в невидимку.

Многие конкуренты, почувствовав слабость Муз-ТВ, решили «выдавить» популярный канал с рынка. Так, организаторы RU.TV перенесли свою церемонию награждения с осени на конец мая (за неделю до премии Муз-ТВ), а главный акционер "Русской Медигруппы" ставит артистам ультиматум — если они появятся на Муз-ТВ, то лишатся всех ротаций на «Русском радио». Тогда вынужденный бойкот Арману Давлетярову устроили больше десяти топовых артистов.

«Все эти люди были заявлены у нас на афишах. Звоню артистам, чтобы выяснить, что происходит, — никто не говорит правду, у всех «уважительные причины»», — рассказал экс-гендиректор Муз-ТВ в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Давлетяров решился позвонить звезде эстрады Алее Пугачевой. Примадонна, которая была возмущена поведение своих коллег, пообещала, что приедет на премию и пробудет там все 4,5 часа. Как вспоминает бывший гендиректор канал, певица специально села в первый ряд и попросила снимать ее часто крупным планом. Она понимала, какую роль играет в шоу-бизнесе и что может своим присутствием заменить десяток других артистов.

«После в гримерке она затянулась сигаретой и сказала: «Вот видишь, отряд не заметил потери бойцов». Пугачева очень поддержала меня в трудную минуту и спасла церемонию», — с благодарностью вспомнил Давлетяров.

Он отметил, что в тот год премию «бойкотировали» Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Николай Басков и многие другие. Однако были звезды, которые не согласились на выдвинутый ультиматум. Среди них: Иосиф Пригожин, Яна Рудковская, Дмитрий Билан и Сергей Лазарев.

В начале года Давлетяров сообщил об уходе с Муз-ТВ. Место генерального директора телеканал занял Захар Бабин. В начале июня прошла традиционная премия Муз-ТВ, которая сопровождалась множеством скандалов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Давлетяров рассказал, как Пугачева спасла премию Муз-ТВ во время бойкота артистов
пугачева МУЗ-ТВ Давлетяров
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