Генерал ВС США признал высокие боевые качества российских АПЛ «Ясень-М»

Вашингтон, 17 июня. Новые российские подводные лодки проекта «Ясень-М» находятся «на одном уровне» с самыми современными американскими субмаринами, заявил генерал Глен Ванхерк.

Глава Северного командования Вооруженных сил США признал высокие боевые качества новых российских АПЛ в ходе слушаний в американском сенате.

«В течение пяти лет у них (у России. — Прим. ред.) будет от восьми до девяти таких подводных лодок (представителей проекта «Ясень-М». — Прим. ред.), которые будут представлять постоянную и непосредственную угрозу у наших восточных и западных берегов», — подчеркнул Ванхерк.