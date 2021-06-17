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Генерал ВС США признал высокие боевые качества российских АПЛ «Ясень-М»

  /   Обновлено: 17 июня 2021 17:08
Армия
Генерал ВС США признал высокие боевые качества российских АПЛ «Ясень-М»
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 17 июня. Новые российские подводные лодки проекта «Ясень-М» находятся «на одном уровне» с самыми современными американскими субмаринами, заявил генерал Глен Ванхерк.

Глава Северного командования Вооруженных сил США признал высокие боевые качества новых российских АПЛ в ходе слушаний в американском сенате.

«В течение пяти лет у них (у России. — Прим. ред.) будет от восьми до девяти таких подводных лодок (представителей проекта «Ясень-М». — Прим. ред.), которые будут представлять постоянную и непосредственную угрозу у наших восточных и западных берегов», — подчеркнул Ванхерк.

Он отметил малую акустическую заметность, высокую скорость хода и мощное бортовое вооружение российских подводных стратегических ракетоносцев.

Ранее стало известно о прибытии атомной подводной лодки «Казань», построенной и оснащенной по проекту «Ясень-М», в пункт постоянной дислокации Северного флота.

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россия сша ясень-м
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