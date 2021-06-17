Футболистам запретили убирать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020

Ньон, 17 июня. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросили участников чемпионата Европы не трогать бутылки спонсоров на официальных пресс-конференциях.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду на одной из последних встреч с журналистами демонстративно отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola. Его примеру последовал полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли — игроку помешала бутылка с питьевой водой.

Глядя на своих коллег, центральный полузащитник сборной Франции Поль Погба во время пресс-конференции убрал от себя бутылку с пивом. В УЕФА отреагировали на поведение футболистов, попросив их не перемещать на столе продукцию спонсоров.

«Это важно, потому что доходы спонсоров важны для турнира и для европейского футбола», — прокомментировал директор УЕФА по организации мероприятий Мартин Каллен, пишет РИА Новости.

Ранее с Криштиану Роналду произошел курьезный случай. Португальского игрока перед матчем с Венгрией не узнал охранник. Сотрудник безопасности попросил звезду футбола предъявить бейдж с аккредитацией. Роналду был удивлен, но спокойно показал мужчине свой пропуск.