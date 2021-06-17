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Полицейскому грозит до шести лет тюрьмы за кражу топлива в Свердловской области

Происшествия
Полицейскому грозит до шести лет тюрьмы за кражу топлива в Свердловской области
pixabay.com  /  wilhei

Екатеринбург, 17 июня. Прокуратура Нижней Тувы передала материалы уголовного дела в отношении экс-полицейского в суд. Бывший правоохранитель обвиняется в растрате.

Подозреваемый работал механиком группы тылового обеспечения МО МВД России "Качканарский". По данным следствия, в течение года он использовал свое служебное положение в корыстных целях.

Экс-полицейский похитил более тысячи литров горюче-смазочных материалов. Мужчина заправлял свой личный автомобиль Opel и Daewoo Matiz супруги, а после этого вносил в путевые листы служебного транспорта ложные сведения о пробеге, заправке и остатке топлива.

В действительности служебным автомобилем механик не пользовался: покрышки не были стёрты, бензобак — сухой, а аккумулятор в ВАЗе отсутствовал, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Обвиняемый частично признал вину в совершенном преступлении. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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суд кража свердловская область
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