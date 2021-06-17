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В Новосибирске встретили поезд-музей Минобороны РФ

  /   Обновлено: 17 июня 2021 17:02
Общество
В Новосибирске встретили поезд-музей Минобороны РФ
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Новосибирск, 17 июня. Эшелон военно-патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» Министерства обороны России прибыл в очередной город.

В этот раз агитпоезд встречали жители Новосибирска. На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный после встречи эшелона состоялась торжественная церемония принятия молодежи в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Стоит отметить, что данная акция российского Минобороны проводится с 25 апреля по 27 июня 2021 года. Железнодорожный эшелон следует по определенному маршруту через всю страну — от Москвы до Владивостока и обратно.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал детали этой акции. По его словам, благодаря экспозициям эшелона жители российских городов могут больше узнать об истории Великой Отечественной войны, развитии вооруженных сил и работе военных медиков.

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минобороны рф патриотизм акция
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