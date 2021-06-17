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Американцы предложили Украине подержанные истребители F-16

  /   Обновлено: 17 июня 2021 17:03
Армия
Американцы предложили Украине подержанные истребители F-16
flickr.com  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 17 июня. Компания Lockheed Martin предложила Киеву приобрести партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16. Об этом сообщает американское издание Defence Blog.

В настоящее время основу ВВС Украины составляют истребители Су-27. При этом Киев не может провести их модернизацию из-за прекращения сотрудничества с Москвой. По мнению представителей американской компании, самолеты F-16 Block 70/72 позволят Украине эффективно обновить свои военно-воздушные силы.

«Украина уже приобрела турецкие ударные дроны Bayraktar. Теперь есть смысл в покупке натовских самолетов», — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Администрация президента США Джо Байдена выделит Украине дополнительную военную помощь в размере 150 миллионов долларов. Пакет военной помощи состоит из двух противоартиллерийских радаров, беспилотных летательных аппаратов и защищенных средств связи.

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украина сша истребитель f-16
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