Лондон, 17 июня. Президент США Джо Байден попытался использовать российско-американский саммит, чтобы пропиариться перед американцами, пишет британское издание The Week.

Глава Белого дома перед поездкой в Женеву говорил, что будет выдвигать требования Москве. Однако после саммита в СМИ не появилось ни одного сообщения, что президент России Владимир Путин пошел на какие-то уступки.

Британские журналисты уверены, что все громкие заявления Байдена являются обычным пиаром, который рассчитан только на американцев, пишет «ПолитРоссия».

Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал шпаргалки главы Белого дома на женевском саммите.