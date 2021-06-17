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Британские журналисты указали на попытки Байдена пропиариться в Женеве

  /   Обновлено: 17 июня 2021 16:56
Политика
Британские журналисты указали на попытки Байдена пропиариться в Женеве
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Лондон, 17 июня. Президент США Джо Байден попытался использовать российско-американский саммит, чтобы пропиариться перед американцами, пишет британское издание The Week.

Глава Белого дома перед поездкой в Женеву говорил, что будет выдвигать требования Москве. Однако после саммита в СМИ не появилось ни одного сообщения, что президент России Владимир Путин пошел на какие-то уступки.

Британские журналисты уверены, что все громкие заявления Байдена являются обычным пиаром, который рассчитан только на американцев, пишет «ПолитРоссия».

Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал шпаргалки главы Белого дома на женевском саммите.

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сша сми байден
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