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Бизнесмен объяснил, как не допустить роста цен на топливо в России

Экономика
Бизнесмен объяснил, как не допустить роста цен на топливо в России
Инфореактор  /  pixabay.com

Москва, 17 июня. Идею об искусственной заморозке цен на топливо прокомментировал руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим.

Подобные действия приведут к тому, что цены на бензин все же повысятся, уверен председатель совета директоров транспортной компании. Ситуацию на топливном рынке эксперт оценил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Обсуждение подобных «заморозок» может быть эффективным через расширение доступа потребителей к продукции на основе рыночных подходов», — считает Пурим.

К примеру, на сегодняшний день только 10% производства ВИНКи должны продавать через биржу, указал собеседник издания. Он уверен, что при расширении этих рамок можно ожидать сглаживания ценообразование и отсутствие резких скачков.

Правительство Российской Федерации ранее приняло решение о повышении минимального порога продажи топлива на бирже. Показатель увеличится на 1%.

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россия пурим топливо
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