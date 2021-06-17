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Володин назвал число обращений в Госдуму с начала работы седьмого созыва

  /   Обновлено: 17 июня 2021 16:54
Политика
Володин назвал число обращений в Госдуму с начала работы седьмого созыва
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 17 июня. Государственная дума с начала работы седьмого созыва получила более миллиона обращений от граждан. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Политик в четверг произнес речь на заключительном заседании весенней сессии. Во время выступления он отметил, что в палату с 2016 года поступило в 2,5 раза больше обращений, чем за период работы шестого созыва.

Спикер Госдумы РФ считает, что показатели свидетельствуют об усилении запроса на диалог в таком формате и повышении эффективности парламента. Он напомнил, что российское руководство неоднократно подчеркивало важность общения между депутатами и другими гражданами для лучшего понимания проблем населения страны.

Володин ранее оценил законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев.

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