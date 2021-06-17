Пугачева жестко ответила на попытки Кудрявцевой лезть в ее личную жизнь

Москва, 17 июня. Интервью Леры Кудрявцевой с бывшим мужем Аллы Пугачевой Сергеем Челобановым показалось примадонне российской эстрады излишне откровенным и провокационным.

Знаменитая российская певица Алла Пугачева резко высказалась в адрес телеведущей Леры Кудрявцевой. Поводом стало интервью с бывшим мужем примадонны Сергеем Челобановым, которое он дал в программе «Секрет на миллион».

В эфире телепередачи Лера Кудрявцева начала выспрашивать у гостя подробности его личной жизни с Пугачевой. Более того, ведущая не постеснялась уточнить у Челобанова даже интимные подробности их отношений, в том числе, какова его бывшая супруга в постели, и почему они на самом деле расстались.

Такие откровения разгневали примадонну российской эстрады. Алла Пугачева жестко отреагировала на попытки Кудрявцевой лезть в ее личную жизнь, а тем более обнародовать эти подробности на всю страну. Певица прокомментировала данную ситуацию, отметив, что ведущая, хоть и очень красивая, но «как из помойки выскочила». По словам Пугачевой, Кудрявцева «в помойке начинает рыться», выясняя столь интимные подробности их отношений с бывшим мужем.

В ответ на выпад певицы, телеведущая в интервью изданию SUPER заявила, что работа журналиста зачастую непростая и не всегда приятная. Также она отметила, что «Танки грязи не боятся!», как сказала ей когда-то сама Пугачева.

В последние десять лет Алла Пугачева состоит в браке с телеведущим, юмористом Максимом Галкиным. Вместе они воспитывают двоих детей — близнецов Лизу и Гарри. До Галкина певица была замужем четыре раза.

Певица Лолита Милявская ранее рассказала, что именно она первой узнала о разводе Аллы Пугачевой с Филиппом Киркоровым. Кроме того, она объяснила, почему именно ей бывшие супруги доверили сообщить об этом публично.