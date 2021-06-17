Литва заявила о нарушении РФ воздушного пространства для шумихи во время саммита

Вильнюс, 17 июня. Доктор военных наук рассказал, как Литва пыталась обратить внимание на себя и вместе с тем сорвать переговоры президентов РФ и США.

Литва использует все свои возможности, чтобы скомпрометировать РФ и повлиять на ход российско-американских переговоров. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков. Эксперт сделал вывод о желании Литвы рассорить страны из-за того, что та стала предъявлять обвинение в адрес РФ за нарушение самолетами воздушного пространства. Специалист подчеркнул, что такое заявление было сделано только ради создания «шумихи» и является выдумкой.

«Присутствует цель создать напряженность в условиях проведения переговоров между Россией и США на высшем уровне», — подчеркнул специалист.

Сивков также добавил, что попытки сорвать переговоры лидеров России и США были тщетными случившееся никак не повлияло на их ход. Главы государств, по его мнению, смогут сделать нужные выводы из произошедшего и без чужой помощи разобраться в своих политических отношениях.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что хоть Литва занимает русофобскую политику, однако при этом она старается закупать газ у Москвы, утверждая при этом, что «Газпром» предоставляет самые выгодные условия для сотрудничества.