Фитнес-клубы в России разыгрывают годовые абонементы среди вакцинированных клиентов

Фитнес-клубы, входящие в состав Национального фитнес-сообщества, положительно отреагировали на введение в Москве и Подмосковье обязательной вакцинации для 60% персонала, но просят дополнительные инструкции по исполнению этого требования. Об этом в интервью ФАН рассказала президент организации Елена Силина.

«Организации в составе Национального фитнес-сообщества понимают, что лишь сообща мы можем справиться с пандемией. А это значит, что впереди нас ждет отмена перчаточного и масочного режима — это позволит свободно вздохнуть отрасли, сократить расходы. Все представители фитнес-сообщества сегодня энергично взялись за работу в этом направлении. Кроме того, эти меры мы обсуждали и на заседаниях Совета предпринимателей, который был создан столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Участники совета их поддержали», — заявила собеседница агентства.

По словам главы Национального фитнес-сообщества, порядок определения 60% сотрудников, которым нужно будет вакцинироваться, пока обсуждается.

«На данный момент мы анализируем ситуацию. Определяем, кто из сотрудников уже вакцинирован, имеет соответствующий сертификат, кто имеет антитела к заболеванию, а также тех, кто имеет ограничения по состоянию здоровья, которые не позволяют пройти вакцинацию», — пояснила Силина.

Она обратила внимание, что работодателям в сфере фитнеса сегодня не хватает пошаговых инструкций от представителей Роспотребнадзора по исполнению постановлений главных санитарных врачей Москвы и Московской области о вакцинации сотрудников.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседница ФАН также рассказала, что в фитнес-клубах столицы и Подмосковья уже проходят организационные собрания с участием представителей медицинского сообщества, на которых разъясняют персоналу нюансы вакцинации и ее влияние на здоровье самих сотрудников и их близких.

«Сегодня многие решились на более оперативные действия: работают с органами охраны труда, с организациями, которые направляют мобильные бригады в фитнес-клубы, чтобы вакцинировать сотрудников на месте», — добавила Силина.

Члены Национального фитнес-сообщества в 77 регионах России решили сработать на опережение и, не дожидаясь введения аналогичных московским требований об обязательной вакцинации, запустили дополнительные программы стимулирования. Многие из них проводят информационно-разъяснительную работу и предоставляют выходные дни вакцинировавшимся сотрудникам, а некоторые — запустили розыгрыши годовых карт для клиентов. Такие примеры есть в Пермском крае, Свердловской, Тверской, Саратовской и в Новгородской областях.

«Важно стимулировать не только внутри организации сотрудников к тому, чтобы они вакцинировались, но и делать все возможное, чтобы население было заинтересовано», — отметила эксперт.

Президент фитнес-сообщества также рассказала, что в ближайшее время в отрасли могут появиться новые методы мотивации персонала и клиентов к вакцинации.

«Это только начало. На данный момент мы продолжаем разрабатывать инструменты, их будет все больше. Будем внедрять огромное количество маркетинговых стимулов, которые помогут активному вакцинированию и борьбе с ковидом», — констатировала Елена Силина.

16 июня главный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление о необходимости вакцинации от коронавируса не менее 60% персонала в сфере услуг и торговли. Мэр города Сергей Собянин подписал указ, который определяет порядок и механизм реализации постановления. Информационная система для контроля за процессом достижения показателей вакцинации будет установлена до 1 июля. Департаменту здравоохранения города поручили определить, где еще нужны партии вакцины, холодильное оборудование и дополнительные медбригады. Также будет установлен порядок проверки и подтверждения наличия у человека противопоказаний к прививке. Аналогичное решение принято в Московской области.