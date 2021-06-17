Роскомнадзор ввел ограничения в отношении двух VPN-сервисов

Москва, 17 июня. Специалисты Роскомнадзора занялись ограничением доступа к двум VPN-сервисам VyprVPN и Opera VPN. Эти ресурсы используются для обхода блокировок в Сети.

Такое решение принято в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии и другому противоправному контенту. Ограничения вводятся с четверга, следует из публикации на сайте Роскомнадзора.

Депутаты Госдумы поддержали идею доступа специалистов ведомства к данным абонентов. В случае принятия документа Роскомнадзор получит доступ к данным о фактах, дате и времени получения и передачи голосовой информации, а также сообщений.