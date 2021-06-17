Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 16:52
16:50
Происшествия
Полицейскому грозит до шести лет тюрьмы за кражу топлива в Свердловской области
16:49
Общество
В Новосибирске встретили поезд-музей Минобороны РФ
16:49
Армия
Американцы предложили Украине подержанные истребители F-16
16:48
Общество
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
16:44
Политика
Британские журналисты указали на попытки Байдена пропиариться в Женеве
16:41
Экономика
Бизнесмен объяснил, как не допустить роста цен на топливо в России
16:41
Происшествия
Суд продлил меру пресечения московскому мундепутату Люсе Штейн
16:41
Политика
Володин назвал число обращений в Госдуму с начала работы седьмого созыва
16:37
Шоу-бизнес
Пугачева жестко ответила на попытки Кудрявцевой лезть в ее личную жизнь
16:35
Политика
Ковитиди отреагировала на попытки Зеленского любой ценой привлечь внимание Путина
Все новости

Роскомнадзор ввел ограничения в отношении двух VPN-сервисов

  /   Обновлено: 17 июня 2021 16:37
Общество
Роскомнадзор ввел ограничения в отношении двух VPN-сервисов
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 17 июня. Специалисты Роскомнадзора занялись ограничением доступа к двум VPN-сервисам VyprVPN и Opera VPN. Эти ресурсы используются для обхода блокировок в Сети.

Такое решение принято в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии и другому противоправному контенту. Ограничения вводятся с четверга, следует из публикации на сайте Роскомнадзора.

Депутаты Госдумы поддержали идею доступа специалистов ведомства к данным абонентов. В случае принятия документа Роскомнадзор получит доступ к данным о фактах, дате и времени получения и передачи голосовой информации, а также сообщений.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роскомнадзор ввел ограничения в отношении двух VPN-сервисов
роскомнадзор vpn ограничения
Комментировать
Эксклюзив
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 216096 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 113463 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 96765 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 69184 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 68251 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru