В МИД Ирана заявили о значительном прогрессе на переговорах по ядерной сделке

Вена, 17 июня. Участники венских переговоров по возобновлению иранской ядерной сделки достигли значительного прогресса, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

Возобновление иранского участия в Специальном всеобъемлющем плане действий (СВПД) «близко как никогда», отметил заместитель руководителя иранского дипломатического ведомства.

Переговоры участников СВПД проходят в Вене на протяжении длительного времени и были интенсифицированы после избрания новым президентом США Джо Байдена.

Ранее стало известно, что Россия и США в ходе саммита на высшем уровне в Женеве договорились совместно работать над учетом всех последствий реализации Ираном своей ядерной программы.