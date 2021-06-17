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В МИД Ирана заявили о значительном прогрессе на переговорах по ядерной сделке

  /   Обновлено: 17 июня 2021 16:41
Политика
В МИД Ирана заявили о значительном прогрессе на переговорах по ядерной сделке
Федеральное агентство новостей

Вена, 17 июня. Участники венских переговоров по возобновлению иранской ядерной сделки достигли значительного прогресса, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

Возобновление иранского участия в Специальном всеобъемлющем плане действий (СВПД) «близко как никогда», отметил заместитель руководителя иранского дипломатического ведомства.

Переговоры участников СВПД проходят в Вене на протяжении длительного времени и были интенсифицированы после избрания новым президентом США Джо Байдена.

Ранее стало известно, что Россия и США в ходе саммита на высшем уровне в Женеве договорились совместно работать над учетом всех последствий реализации Ираном своей ядерной программы.

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иран байден ядерная программа
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