Захарова заявила о неприемлемости антироссийских заявлений Борреля

Москва, 17 июня. Глава евродипломатии Жозеп Боррель вместе с Еврокомиссией подготовили доклад о политике Евросоюза в отношении РФ. Документ встретил резкое осуждение в российском МИД.

Авторы доклада безосновательно заявили о причастности России к ряду провокационных действий. Подобные выпады в сторону государства категорически недопустимы, отметила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Ранее Боррель представил стратегию по нормализации отношений с Москвой с последующим превращением в предсказуемые. Концепция основана на принципах сдерживания, отталкивания и взаимодействия. Предложение политика говорит о наличии у него явных проблем с восприятием реальности, отметила Захарова.