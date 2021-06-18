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Из группы должны выйти: экс-тренер «Зенита» оценил шансы России в матче с Данией

Спорт
Из группы должны выйти: экс-тренер «Зенита» оценил шансы России в матче с Данией
Global Look Press  /  Igor Russak

Чемпионат Европы по футболу Евро-2020 после неудачного начала российской сборной приобретает для нас новый поворот. Закончившаяся победой России встреча с Финляндией дала надежду всем: от болельщиков до самих футболистов. Теперь нашей сборной предстоит сыграть решающий матч с Данией. Экс-главный тренер «Зенита», футбольный эксперт Борис Рапопорт считает, что Россия может «раскочегарить» соперника. Об этом он сказал в разговоре с ФАН.

Матч с датчанами предстоит довольно серьезный не только потому, что России необходимо набирать очки в турнире, но и объективно команда Дании — довольно сильный соперник.

«Дания другого уровня команда. Не знаю, как сыграют датчане с бельгийцами. Если бельгийцы и сильнее, то, на мой взгляд, не на много. У них очень сильная команда, но они находятся в таком шоке, потеряв ведущего игрока — [Кристиана] Эриксена. Это повлияло на них и психологически, и в игровом плане он очень много помогает», — выражает опасения собеседник ФАН.

Может, раскочегарят: Борис Рапопорт о предстоящем матче России с Данией
youtube.com  / Prt Scr FC ZVEZDA (St.Petersburg)

Также футбольный эксперт обращает внимание на то, что матч с Данией пройдет на территории соперника — в Копенгагене, где не будет такой колоссальной поддержки болельщиков нашей сборной, как на родине. Однако это не умаляет ответственности сборной России.

«Им придется играть немного в другой ситуации. Нам надо сыграть очень аккуратно. По крайней мере, по раскладу эту игру нам нужно не проигрывать. Мало вероятно, что датчане смогут взять очки у бельгийцев в последнем туре. Нас, пожалуй, устроит ничья», — говорит Рапопорт.

Может, раскочегарят: Борис Рапопорт о предстоящем матче России с Данией
Global Look Press  / Maksim Konstantinov

Сегодня, 17 июня, сборная Дании выйдет на поле против бельгийцев. В случае победы последних Бельгия на 100% обеспечит себе выход в плей-офф, но в таком случае в матче с Россией датчане будут биться только за победу.

«В случае проигрыша Дании в матче с Бельгией и если мы сыграем с Данией вничью, у нас может быть как минимум третье место, а может, и второе. Мы же хотим дальше играть. Из группы мы должны выйти. Может, раскочегарят, как мы говорим, а дальше постепенно в турнире наберут», — заключил с надеждой Рапопорт.

Матч России с Финляндией закончился со счетом 1:0 в пользу нашей сборной. Теперь в копилке россиян заветные три очка в турнирной таблице за победу. Ранее Борис Рапопорт проанализировал игру российской сборной с финнами.

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