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Экс-гендиректор Муз-ТВ Давлетяров объяснил принцип выбора победителей премии канала

Шоу-бизнес
Экс-гендиректор Муз-ТВ Давлетяров объяснил принцип выбора победителей премии канала
premia.muz-tv.ru  /  Премия МУЗ ТВ

Москва, 17 июня. Бывший генеральный директор Муз-ТВ Арман Давлетяров рассказал, как выбирают победителей премии музыкального телеканала.

Медиаменеджер стал гостем Алены Жигаловой в ее YouTube-шоу «Алена, блин!». Он объяснил, что пятерки номинантов премии отбирают члены академии жюри, среди которых как раз есть ведущая. Кроме того, претендентов выбирают главные деятели музыкальной индустрии, руководители телеканалов, радиостанций, продюсеры и другие.

«При мне их было 600, кому рассылали номинантов. Там указаны все артисты, у которых в течение года появлялась даже одна песня где-нибудь в интернете», — отметил Давлетяров.

Когда академики завершают отбор номинантов, начинается голосование на сайте Муз-ТВ. При этом члены жюри параллельно проводят собственное голосование, и для этого есть причина.

«Еще при мне было огромное количество скандалов, когда фан-клубы активно голосовали, и у нас ежегодно одни и те же артисты получали награды. Мы сделали такую же систему, как на Евровидении. За день до премии у нас была аудиторская компания, которая подсчитывала голоса и зрителей, и академиков. Я приезжал, на моих глазах они их запечатывали в конверты, которые мы открывали только на премии», — рассказал бывшей гендиректор канала.

Давлетяров подчеркнул, что такая система действовала при его руководстве. Как подсчитывали голоса на премии Муз-ТВ в этом году, он не знает.

Медиаменеджер остался недоволен прошедшей премией музыкального телеканала. Бывший гендиректор Муз-ТВ назвал один из главных недостатков церемонии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-гендиректор Муз-ТВ Давлетяров объяснил принцип выбора победителей премии канала
шоу-бизнес премия муз-тв Давлетяров
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