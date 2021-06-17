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Кировская область получит из бюджета 10 млн рублей на авиамониторинг лесов

Экономика
Кировская область получит из бюджета 10 млн рублей на авиамониторинг лесов
36.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Киров, 17 июня. Средства федерального бюджета в размере 10,1 млн рублей будут направлены властям Кировской области для авиационного мониторинга лесов.

Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Дмитрий Лебедев считает, что дополнительные средства господдержки позволят региону заключить новые контракты на дополнительные часы работы специалистов. Более частое авиапатрулирование позволит лучше контролировать пожарную ситуацию на территории региона. Об этом пишет «Свойкировский.рф».

Общий размер государственной поддержки борьбы с пожарами в лесах составляет 2,8 млрд рублей. Деньги выделяются из резервного фонда и направляются в 48 субъектов. Распоряжение об этом было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Региональное руководство отмечает, что в случае идентификации очага пожара, самолеты АН-2 будут высаживать пожарных КОГСАУ «Лесоохрана». На данный момент в регионе зафиксировано 40 лесных пожаров, 4 из них нашли во время мониторинга авиацией.

Российская тайга также столкнулась сейчас с пожарами, которые охватили более 35 тыс. гектаров в Иркутской области. Тушением занимается авиация МЧС России.

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Все новости / Экономика / Кировская область получит из бюджета 10 млн рублей на авиамониторинг лесов
пожары лебедев мишустин авиапатрулирование
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