МИД РФ: поставки американской военной техники в Косово подрывают мир на Балканах

Москва, 17 июня. Предоставление властями США военной техники самопровозглашенной республике Косово дестабилизирует обстановку в Балканском регионе, сообщили в МИД РФ.

Официальные представители российского дипломатического ведомства отметили, что Москва с тревогой и беспокойством следит за появляющимися сообщениями об импорте военной техники американского производства в Косово.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова отметила сохранение деструктивного подхода НАТО по отношению к России, которое четко проявилось во время брюссельского саммита Альянса в июне в 2021 году.