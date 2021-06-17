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Украинцы отреагировали на возможность получить российское гражданство

Политика
Украинцы отреагировали на возможность получить российское гражданство
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 июня. Жители Украины отреагировали на закон об упрощении получения гражданства для украинцев и белорусов, принятый в Госдуме РФ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение Верховной рады скандальный закон о «коренных народах». Текст законопроекта предлагает делить граждан по признаку «коренной – некоренной». Так, в число «коренных» не попали русские, белорусы, евреи, поляки и представители других национальностей, столетиями проживающие на территории Украины. Этот факт вызвал возмущение президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что закон напоминает нацистские идеи.

«Само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее — это уже точно совершенно смахивает на теорию и практику нацистской Германии», — выразил мнение Путин.

Тем временем первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил расширить понятие «соотечественник» признать таковым все народы, исторически проживающие на территории России, а также их родственников. На этом основании каждый желающий может получить право на репатриацию (возвращение на Родину — прим.ред.).

Инициатива привлекла внимание украинского журналиста Игоря Гужва. Он заметил, что пока Украина избавляется от «чужаков», РФ разумно предпринимает попытки увеличить число своих граждан.

«Идеология украинской власти — замыкание в себе. Убрать чужаков, создать максимально однородное в идеологическом и этническом плане общество, отправить как можно больше народа на заробитчанство за кордон, после чего сидеть и ждать, когда примут в Евросоюз, который и возьмет уже окончательно на себя управление государством», — обратил внимание Гужва.

Законопроект Затулина также похвалил бывший народный депутат Украины Олег Царев.

«Будем надеяться, что закон примут и что его не испортят поправками. Молодец, Константин Затулин», — добавил Царев.

Ранее сенатор Алексей Пушков раскритиковал новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского «О коренных народах».

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