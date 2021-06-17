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ВОЗ хочет запретить некоторым категориям женщин употреблять алкоголь

Общество
ВОЗ хочет запретить некоторым категориям женщин употреблять алкоголь
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Женева, 17 июня. Всемирная организация здравоохранения предложила запретить женщинам детородного возраста употреблять алкогольные напитки.

Такое предложение экспертов ВОЗ появилось в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 — 2030 годы. Согласно документу, употребление спиртного способно стать причиной развития различных нарушений у ребенка еще на стадии беременности матери.

Правительствам стран стоит лучше осведомлять граждан о вреде употребления алкогольных напитков, говорится в проекте. Особое внимание в этом вопросе необходимо уделить женщинам детородного возраста, беременным и несовершеннолетним, сообщает РИА Новости.

Употребление спиртных напитков считается одной из самых частых причин нарушения свертываемости крови и тромбоза. Все сердечно-сосудистые «катастрофы» случаются на следующий день после приема алкоголя, предупреждают врачи.

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алкоголь женщины запрет воз
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