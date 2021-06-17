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Лунные амбиции Абу-Даби: ОАЭ планируют создать базу на спутнике Земли

Ближний Восток
Лунные амбиции Абу-Даби: ОАЭ планируют создать базу на спутнике Земли
pixabay.com  /  pm4gis

ОАЭ представили долгосрочный план исследования Луны — Emirati. В ближайшие годы Абу-Даби намерен отправить на спутник Земли несколько космических аппаратов. Подробности об этом рассказали представители государства во время выступления на конференции The Global Space Exploration Conference 2021 в Санкт-Петербурге.

Заместитель генерального директора Космического центра Мухаммада бин Рашида (MBRSC) Салем аль-Марри рассказал, что запланированная на 2022 год отправка на Луну аппарата Rashid станет только началом. Вслед за этим луноходом в 2024 или 2025 году туда направят еще один модуль.

Проект Emirati

Проект Emirati подразумевает запуск космических аппаратов на орбиту спутника Земли, поиск партнеров для отправки астронавтов на лунную поверхность, а также поддержку технологических и научных стартапов в ОАЭ, наработки которых можно будет использовать в последующих миссиях.

Как отметил Салем аль-Марри, долгосрочный план исследования Луны основан на инициативах по освоению Марса. По его словам, космические державы сейчас более сконцентрировались на Красной планете, отодвинув на задний план свои лунные проекты.

Абу-Даби в нагрузку к собственной развивающейся марсианской программе намерен занять и эту «нишу» — ОАЭ активизируются в исследовании земного спутника. В частности, стратегия Эмиратов подразумевает создание там базы, которая в перспективе сможет стать местом отправки астронавтов на более дальние расстояния.

«Полет на Луну для нас — это двойная цель достижения научных и технологических целей, а также подготовка к будущим миссиям по приземлению на поверхность Марса», — рассказал директор MBRSC.

При этом страна Персидского залива еще в 2014 году вложила в свою марсианскую программу около 200 млн долларов. В феврале 2021 года орбиты Красной планеты достиг первый космический зонд «Аль-Амаль».

Лунные амбиции Абу-Даби: ОАЭ планируют создать базу на спутнике Земли
Федеральное агентство новостей  / 

Лунная миссия

Первый арабский луноход Rashid планируют забросить на спутник Земли уже к четвертому кварталу 2022 года. Он отправится в космос в грузовом отсеке космической ракеты SpaceX Falcon 9, а приземлится с помощью созданного в Дубае посадочного модуля Hakuto-Reboot, разработанного японской компанией iSpace.

Салем аль-Марри рассказал, что первый луноход, помимо исследовательских систем, будет нести на себе полезную нагрузку от других космических агентств. То же ждет и вторую машину — иностранные компании и исследовательские организации выразили готовность сотрудничать с Абу-Даби и заплатить стране Персидского залива за отправку своего оборудования.

«В следующей миссии мы действительно видим интерес со стороны коммерческих игроков и начинающих компаний в ОАЭ, которые мы хотим поддержать», — сказал Марри.

Он также отметил, что Эмираты открыты для сотрудничества с новыми компаниями, университетами и коммерческими организациями и рассматривает свои планетоходы в качестве платформы для проверки новых технологий.

Возможности развития

Благодаря коммерческим компаниям, предоставляющим свои ракеты для запуска оборудования в космос, маленькие страны вроде ОАЭ, не обладающие ресурсами для создания ракет-носителей и стартовых площадок, получили возможность для реализации собственных космических программ.

Лунные амбиции Абу-Даби: ОАЭ планируют создать базу на спутнике Земли
Prt Scr youtube.com  / SpaceX

Японская компания iSpace сейчас завершает строительство своего посадочного модуля Hakuto-Reboot, способного доставлять грузы на Луну. Руководство этой фирмы рассчитывает провести серию миссий, благодаря которым уже к 2040 году на Луне будет создана колония вместимостью 1000 человек.

В то время как ОАЭ сейчас планируют достичь Луны исключительно для проведения экспериментов, в освоении небесного тела заинтересованы и частные компании из горнодобывающего сектора. Их внимание привлекает то, какими ресурсами располагает Луна и как их можно использовать в коммерческих целях.

Объединенные Арабские Эмираты — одна из стран, подписавших под руководством NASA «Соглашения Артемиды», в которых изложены принципы мирного исследования Луны, Марса, комет и астероидов. Данный договор позволяет различным государствам и частным компаниям создавать «зоны безопасности» на спутнике Земли, где они смогут проводить научные изыскания и добывать ресурсы без угрозы вмешательства со стороны конкурентов.

При этом все участники соглашения должны сообщать о собственных открытиях и достижениях, оказывать друг другу поддержку, добиваться технологической совместимости своего оборудования, убирать за собой космический мусор. Кроме того они обязаны вести исключительно мирную деятельность в соответствии с международным правом, создание и применение оружия в космосе становится недопустимым.

Абу-Даби рассматривает свою космическую программу как эффективный способ увеличить долю высоких технологий в государственной экономике. Работа Космического центра Мухаммада бин Рашида сконцентрирована на популяризации инновационных технологий среди населения страны, а также на создании конкурентного космического сектора.

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космос оаэ луна космическая программа
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