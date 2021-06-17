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Давлетяров раскрыл размер гонорара Кудрявцевой в качестве ведущей премии Муз-ТВ

Шоу-бизнес
Давлетяров раскрыл размер гонорара Кудрявцевой в качестве ведущей премии Муз-ТВ
instagram.com  /  @leratv

Москва, 17 июня. Лера Кудрявцева не раз жаловалась, что вела премию Муз-ТВ «за копейки». Однако экс-гендиректор канала Армен Давлетяров заявил, что за один вечер звезда получала круглую сумму.

Кудрявцева считалась бессменной ведущей церемонии награждения премии Муз-ТВ. Она вела масштабное мероприятие 11 лет подряд. Зрители уже не сомневались, что увидят телеведущую на красной ковровой дорожке в каждом новом году. Однако в конце 2020 года в СМИ появились сообщения, что руководство канала приняло решение поменять ведущую церемонии.

Сама Кудрявцева заявила, что узнала о своем заявлении из прессы. Звезда не скрывала, что затаила большую обиду на Армена Давлетярова, которого она считала своим другом. По словам телеведущей, она работала на премии исключительно по дружбе, поэтому даже не возмущалась, когда ей платили за это «копейки».

Бывший гендиректор Муз-ТВ объяснил, что они не могли поступить иначе — нужно было сначала объявить о смене ведущего, а только потом объясняться с Кудрявцевой. Оказалось, что Давлетяров неоднократно пытался говорить с телеведущей о работе, но каждый раз она давила на жалость и просила оставить ее на канале. Он отмечает, что в первые годы существования премии гонорар телеведущей действительно был скромным, но потом за вечер она получала один миллион рублей.

«Но последние годы мы платили ей миллион за один вечер. А она говорила везде, что всегда работала бесплатно», — объяснил Давлетяров в эфире YouTube-шоу «Алена, блин».

Бывший гендиректор Муз-ТВ счастлив, что уже не имеет никакого отношения к каналу и премии. Он признался, что был сильно разочарован, когда увидел церемонию вручения «тарелок» в этом году. По словам Давлетярова, это был какой-то «гей-парад», а не музыкальная премия.

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Все новости / Шоу-бизнес / Давлетяров раскрыл размер гонорара Кудрявцевой в качестве ведущей премии Муз-ТВ
кудрявцева МУЗ-ТВ Давлетяров
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