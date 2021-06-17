Захарова раскритиковала НАТО за отношение к предложению РФ по развертыванию РСМД

Москва, 17 июня. Заявление стран НАТО о российском предложении касательно моратория на развертывание РСМД является абсурдным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Государства Альянса охарактеризовали инициативу Москвы о вводе полного моратория на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД) «не заслуживающей доверия».

Захарова подчеркнула, что данная реакция военно-политического блока в ответ на миролюбивые предложения России является проявлением очередного «акта театра абсурда».

Ранее официальный представитель МИД РФ отметила, что саммит Альянса подтвердил деструктивный подход НАТО по отношению к России.