Захарова: саммит НАТО подтвердил деструктивный подход Альянса в отношении России

Москва, 17 июня. Итоги саммита НАТО в Брюсселе свидетельствуют о сохранении деструктивного подхода Альянса в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, НАТО намерена продолжить оказывать давление на Россию, что является недопустимым.

«Мы фиксируем позицию Альянса по России как застывшую, сохраняется деструктивный, так называемый двойной подход — сдерживание и диалог», — пояснила Захарова.

Напомним, 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. По итогам встречи лидеры стран Альянса подтвердили открытость к диалогу с Россией в рамках Совета Россия — НАТО и подчеркнули, что продолжат призывать Москву к организации такой встречи.