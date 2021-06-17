В МИД РФ надеются на честность заявлений G7 о стабильных отношениях с Москвой

Москва, 17 июня. Российская сторона надеется, что заявление лидеров G7 о стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой не является пустым. Слова должны быть подкреплены действиями.

Москва ожидает конкретных действий от лидеров стран «Большой семерки», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представители G7 на саммите в Корнуолле подчеркнули необходимость достижения стабильных и предсказуемых отношений с Россией. В МИД РФ надеются, что слова участников переговоров были не пустыми.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что посол РФ вернется в США до конца июня. Решение о возвращении сотрудников диппредставительств в Москву и Вашингтон было принято по итогам саммита в Женеве 16 июня.