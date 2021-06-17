Песков: США вошли в список лидеров по числу кибератак в мире

Москва, 17 июня. Соединенные Штаты вместе с рядом стран включены в перечень лидеров по количеству кибератак. Подробнее об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Наряду с США в список вошли Канада, Бразилия, Мексика и Великобритания. Также там числятся иностранные компании LexisNexis и Risk, Solutions.

Документ подготовлен по поручению президента России Владимира Путина, добавил пресс-секретарь главы государства во время беседы с журналистами. Список передан представителям СМИ.

В ходе женевского саммита Путин вместе с американским коллегой Джозефом Байденом обозначили важность вопроса безопасности в киберпространстве. Москва положительно воспринимает отсутствие заявлений о своей причастности к последним подобным атакам.