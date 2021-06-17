В МИД России озвучили сроки возвращения Антонова в Вашингтон

Москва, 17 июня. Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон на следующей неделе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президенты России Владимир Путин и США Джозеф Байден ранее провели переговоры в Женеве. В ходе дискуссии стороны договорились вернуть послов на места работы.

По словам Захаровой, Антонов следующую рабочую неделю проведет непосредственно в Вашингтоне.

Ранее Мария Захарова резко ответила на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о новой политике в отношении России. Она уверена, что концепция содружества не соответствует реалиям.