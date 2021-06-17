Суд обязал Милова удалить недостоверные сведения о Пригожине из публичного доступа

Москва, 17 июня. Суд обязал соратника блогера Алексея Навального Владимира Милова удалить порочащую информацию о бизнесмене Евгении Пригожине из интернета.

Черемушкинский районный суд Москвы рассмотрел иск петербургского предпринимателя к Владимиру Милову о защите чести и достоинства. Согласно решению суда, распространенные Миловым сведения в отношении Пригожина являются недостоверными и порочащими.

«Обязал в течение десяти дней удалить их из публичного доступа, установил судебную неустойку за неисполнение решения в размере одной тысячи рублей в день и взыскал компенсацию причиненного морального вреда в размере 60 тысяч рублей», — приводит решение суда пресс-служба компании «Конкорд».