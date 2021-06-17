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В Дагестане объяснили подорожание овощей в республике

Экономика
В Дагестане объяснили подорожание овощей в республике
pixabay.com/PD  / 

Махачкала, 17 июня. Цены на морковь, свеклу и картофель в Дагестане стабилизируются к началу июля после сбора урожая местными сельхозпроизводителями. Об этом ФАН сообщили в региональном минсельхозпроде.

В ведомстве констатировали, что стоимость некоторых овощей в республике с начала текущего месяца существенно выросла, при этом на морковь цены поднялись на 50%. Такое положение в министерстве объяснили сезонностью и сокращением поставок из-за пределов Дагестана.

«В течение двух последних недель наблюдается повышение розничных цен на картофель, свеклу и морковь. Их стоимость выросла, соответственно, на 11, 20 и 50%. Это вызвано сезонным колебанием и уменьшением запасов урожая прошлого года по всей России и, как следствие, сокращением объема ввоза этой продукции из других регионов страны», — объяснили ФАН в пресс-службе республиканского минсельхоза.

Там отметили, что ожидают стабилизации цен к концу месяца, когда в продажу поступят овощи, выращенные местными аграриями. В ведомстве ожидают поступления на рынок более 13 тысяч тонн картофеля и шести тысяч тонн моркови.

«Крупные производители картофеля, моркови и свеклы в Дагестане в ближайшее время соберут около шести тысяч тонн моркови, 13,5 тысячи тонн картофеля и 900 тонн свеклы. К концу июня — началу июля ожидается стабилизация ситуации с ценами по мере поступления на прилавки урожая этого года», — заверили в министерстве.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане за месяц почти на 25% упали цены на куриные яйца. В целом в мае по сравнению с апрелем стоимость продовольственных товаров снизилась на 0,6%.

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россия дагестан цены на продукты
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