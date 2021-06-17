«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве заставил задуматься о некоторых особенностях обывательского отношения к жизни в России. Сотни центров бесплатной вакцинации открыты по всей столице, но люди не торопятся их посещать, предпочитая рассуждать о пандемии в интернете.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассмотрел несколько категорий таких «отказников» и попытался понять их мотивацию.

Похоже, в российском обществе появилась еще одна «разделительная полоса». К словесным битвам «на кефире или на квасе», «Samsung против iPhone» и «чей борщ» добавилось сражение «прививочники против антипрививочников». Скажу сразу: я отношусь к первым. Поэтому и буду транслировать именно их точку зрения, но сначала попробую классифицировать оппонентов.

Итак, антипрививочники… Условно их можно разделить на несколько подвидов, и самый безвредный из них — это «Ждуны».

«Ждун обыкновенный» — в принципе не против ношения маски и перчаток. Он даже готов отдаться в руки доктора и сделать два укола в плечо, но постоянно чего-то ждет, всегда находя причины отложить это дело «на потом»… По-научному такое явление называется «прокрастинацией», и оно было бы абсолютно безопасным, если бы речь не шла о смертельной, в общем-то, болезни, разносчиком которой «ждун» может стать в любой момент. Но небольшой ментальный пинок способен легко отправить «ждуна» в медучреждение — и далее никаких проблем с ним не будет. По себе знаю!

Со следующими разновидностями антипрививочников — сложнее. Они уже идейные, и идеи их всегда носят крайне причудливый характер.

Например, «Свободные личности»… К этой категории, как видно из названия, относится всевозможная рукопожатная общественность, для которой любая инициатива власти — как серпом по собственному Я… Российские препараты считают никуда негодными, а любые карантинные мероприятия — покушением на права и свободы. Неизлечимы!

Дальше идут «Скептики», любящие с умным видом порассуждать о том, что коронавирус — это «обычный грипп». Примеры тысяч смертельных случаев их нисколько не впечатляют, а лишь раззадоривают, и любая дискуссия с подобными персонажами мгновенно теряет смысл.

«Конспирологи». Эти самые смешные! Потому что, вытаращив от ужаса глаза, на полном серьезе вещают о «чипах», «рептилоЙдах», мировом заговоре с целью «проредить человечество» вакцинами и прочей чуши. Спорить с ними контрпродуктивно, как и с любыми фанатиками.

«Люди–парадоксы». Именно они громогласно возмущаются, когда Россия поставляет вакцину в другие страны, и жалуются на то, что «собственный народ сначала привейте, а потом всяким венесуэлам помогайте!» При этом сами категорически отвергают любые профилактические мероприятия, не объясняя причин.

«Научники». Любители подводить фундаментальную теоретическую базу под любой генерируемый ими бред. На все аргументы отвечают вопросом: «А вы вирусолог?» После встречного вопроса: «А вы?» — частенько впадают в пограничные состояния.

Федеральное агентство новостей /

В целом, классифицировать подвиды антипрививочников — задача почти невыполнимая. Я обозначил только самые яркие их разновидности. На самом деле, встречаются десятки гибридов: более-менее полный их спектр можно увидеть в отзывах на публикацию писателя-фантаста Сергея Лукьяненко.

Только сразу хочу предупредить: если вы обладаете слишком тонкой душевной организацией и подвижной психикой, по ссылке лучше не ходить. Ибо там — бездна! На момент написания этой колонки пост Лукьяненко, в котором тот сетует на наплевательское отношение населения к опасности заболеть коронавирусом, собрал 5600 комментариев, львиная доля которых примерно такая:

«Уколотым от модного ОРЗ следует еще проколоть курс лекарств от бешенства. А то они звереют и стремятся всех здоровых покусать своей вакциной».

Или вот:

«Если б была уверенность хотя бы более 50%, что пандемия реально существует, что это не медиапроект в рамках отработки методов управления стадом... Что прививки реально безопасны... А так... И почему я дурак? Потому что не хочу делать, что велено? А должен хотеть?»

Еще прекрасное:

«Эва как внутри человека вакцина заговорила, им управляющая... Явная мутация и последствия чипирования...»

Ну и квинтэссенция всего:

«Я сейчас не надену маску, не надену перчатки, спущусь в метро, поеду по делам, буду весь день ездить по Москве. Мне за это ничего не будет, всех, кто ко мне подойдет с вопросом про маску, я пошлю далеко и надолго. Как, впрочем, я посылаю всех, кто подходит ко мне с вопросом о вакцине».

ФБА «Экономика сегодня» /

Поразительно, но все эти филиппики написаны людьми XXI века. По идее, знающими об истории вакцинации от той же натуральной оспы или дифтерии, но упорно желающими «назло мамке отморозить уши»!

Между тем ковид-статистика опять с каждым днем ухудшается, и некоторые специалисты называют складывающуюся ситуацию почти критической, ратуя за то, чтобы все «протоколы мирного времени» переходили на чрезвычайные рельсы. При этом они успокаивают население тем фактом, что наша гражданская и военная вирусология, как ни крути, остается одной из самых сильных в мире, а все три российские вакцины созданы не на пустом месте.

За последние сутки в России зафиксировано 14 057 случаев заражения… Поэтому закончить мой материал я хочу словами главного героя фильма Владимира Хотиненко «Мусульманин»:

«Не можете молиться — не молитесь, не можете креститься — не креститесь, не можете поститься — не поститесь. Не можете верить в Христа — не верьте. Не можете верить Мухаммеду — не верьте. Но знайте: придет Сатана — и вы поверите ему, потому что он заставит вас поверить ему. И будет плохо...»

Адаптируя эти слова к сегодняшним реалиям, можно сказать так: если кто-то не верит в вакцины — пусть не верит. Но придет болезнь и заставит их поверить в нее. Причем некоторых — самым радикальным образом.