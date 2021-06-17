Боб Дилан объявил дату своего первого онлайн-концерта Shadow Kingdom

Калифорния, 17 июня. Американский автор-исполнитель Боб Дилан на странице в Instagram анонсировал первый онлайн-концерт. Детали шоу, которое получило название Shadow Kingdom, он раскрывать не стал.

Концерт состоится 19 июля. Это первое выступление Боба Дилана с 2019 года. Тогда 80-летний музыкант взял концертную паузу из-за пандемии коронавируса. Дилан не стал раскрывать детали шоу Shadow Kingdom, однако уточнил, что поклонников ждут новые композиции, которые были записаны для этого события. По словам артиста, концерт пройдет в камерной и даже «интимной» обстановке.

Трансляцию концерта будет вести стриминговая платформа Veeps. Билеты на онлайн-концерт Дилана стартуют от 25 долларов (1800 руб.) Прямой эфир начнется 19 июля в 12:00 по московскому времени. Запись выступления будет доступна на сервисе до 21 июля. Фанаты Боба Дилана уже начали строить догадки касательно названия шоу. Одни в комментариях в Instagram предположили, что Shadow Kingdom является отсылкой к рассказу «Королевство теней» фантаста Роберта Говарда. Другие же уверены, что музыкант переиграл в Minecraft на Shadow Kingdom.

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