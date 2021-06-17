Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 16:51
16:50
Происшествия
Полицейскому грозит до шести лет тюрьмы за кражу топлива в Свердловской области
16:49
Общество
В Новосибирске встретили поезд-музей Минобороны РФ
16:49
Армия
Американцы предложили Украине подержанные истребители F-16
16:48
Общество
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
16:44
Политика
Британские журналисты указали на попытки Байдена пропиариться в Женеве
16:41
Экономика
Бизнесмен объяснил, как не допустить роста цен на топливо в России
16:41
Происшествия
Суд продлил меру пресечения московскому мундепутату Люсе Штейн
16:41
Политика
Володин назвал число обращений в Госдуму с начала работы седьмого созыва
16:37
Шоу-бизнес
Пугачева жестко ответила на попытки Кудрявцевой лезть в ее личную жизнь
16:35
Политика
Ковитиди отреагировала на попытки Зеленского любой ценой привлечь внимание Путина
Все новости

Боб Дилан объявил дату своего первого онлайн-концерта Shadow Kingdom

Общество
Боб Дилан объявил дату своего первого онлайн-концерта Shadow Kingdom
Global Look Press  /  Famous/ZUMAPRESS.com

Калифорния, 17 июня. Американский автор-исполнитель Боб Дилан на странице в Instagram анонсировал первый онлайн-концерт. Детали шоу, которое получило название Shadow Kingdom, он раскрывать не стал.

Концерт состоится 19 июля. Это первое выступление Боба Дилана с 2019 года. Тогда 80-летний музыкант взял концертную паузу из-за пандемии коронавируса. Дилан не стал раскрывать детали шоу Shadow Kingdom, однако уточнил, что поклонников ждут новые композиции, которые были записаны для этого события. По словам артиста, концерт пройдет в камерной и даже «интимной» обстановке.

Трансляцию концерта будет вести стриминговая платформа Veeps. Билеты на онлайн-концерт Дилана стартуют от 25 долларов (1800 руб.) Прямой эфир начнется 19 июля в 12:00 по московскому времени. Запись выступления будет доступна на сервисе до 21 июля. Фанаты Боба Дилана уже начали строить догадки касательно названия шоу. Одни в комментариях в Instagram предположили, что Shadow Kingdom является отсылкой к рассказу «Королевство теней» фантаста Роберта Говарда. Другие же уверены, что музыкант переиграл в Minecraft на Shadow Kingdom.

Ранее российская группа «Би-2» презентовала на своем YouTube-канале клип на песню «Нам не нужен герой». Музыканты сыграли «плохих» людей из далекого прошлого. В ролике присутствуют и нуаровские кадры, и отсылки к аниме и греческим трагедиям.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Боб Дилан объявил дату своего первого онлайн-концерта Shadow Kingdom
музыка боб дилан концерт
Комментировать
Эксклюзив
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 216096 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 113463 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 96765 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 69184 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 68251 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru