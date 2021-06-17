Осташко: Издатель «Медиазоны» Верзилов повторяет ошибки других СМИ-иноагентов

Издатель антироссийского интернет-проекта «Медиазона» Петр Верзилов в своем Twitter-аккаунте выразил уверенность, что читатели якобы «будут еще сильнее поддерживать издание» в случае признания его иностранным агентом. В комментарии корреспонденту ФАН журналист Руслан Осташко отметил, что у этого СМИ нет аудитории, тем более — готовой финансировать его деятельность, ничего не имеющую общего с журналистикой.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с требованием признать «Медиазону» иноагентом. В своем Telegram-канале социолог написал, что «побеждать врага надо его же оружием», и указал на целый ряд действий и публикаций, подтверждающих нарушение действующего законодательства Российской Федерации руководством данного СМИ.

В ответ на это глава «Медиазоны» заявил о готовности читателей проявлять еще большую активность и подписываться на регулярные пожертвования, ну а редакция «будет лучше, качественнее и мощнее работать».

По словам главного редактора издания PolitRussia Руслана Осташко, Верзилов вводит всех в заблуждение, так как читателей у «Медиазоны» попросту нет. Он напомнил, что подобная риторика звучала ранее из уст представителей латвийского пропагандистского медиа-проекта «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), которые буквально несколько дней назад заявили, что находятся на грани закрытия.

«Мы подобные заявления уже много от кого слышали. Нам столько раз рассказывали, что у них (оппозиционных СМИ. — Прим. ФАН) «миллиарды» читателей по всему миру, которые поддержат их рублем. Но как-то практика показывает, что все происходит наоборот», — обратил внимание журналист.

Собеседник отметил, что мало кто из здравомыслящих россиян захочет жертвовать средства информационным источникам, которые ведут на территории нашей страны подрывную деятельность в интересах Запада, более того — нести за это потом административную и уголовную ответственность. Он подчеркнул, что в последнее время целый ряд окололиберальных СМИ прекратили свое существование после присвоения им заслуженного статуса иностранного агента. Эксперт уверен, что это поспособствует очищению отечественного информационного пространства от различных вбросов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Статус иностранного агента мешает работать «Медузе». VTimes1 и Newsru.com (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ФАН) закрылись. На самом деле сейчас происходит чистка всех этих либеральных помоек, которые почему-то называют себя СМИ, дискредитируя таким образом журналистику в целом. Рынок все расставляет по своим местам, потому что читателей у них нет. Вся их цитируемость и важность раздута многократно и полностью не соответствует действительности», — констатировал главред PolitRussia.

«Медиазона» изначально создавалась как инструмент западной антироссийской пропаганды. Руководство интернет-издания неоднократно получало деньги в виде грантов от целого ряда зарубежных некоммерческих организаций и фондов, на что в своем обращении указал президент ФЗНЦ. Федеральное агентство новостей ранее сообщало о связях гражданина Канады Петра Верзилова с представителями демократической элиты, благодаря которым он в 2014 году запустил свой интернет-проект совместно с участницами скандальной группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной.

Издатель «Медиазоны» хорошо знаком со многими членами команды осужденного оппозиционера Алексея Навального и неоднократно проводил время с представителями либеральной оппозиции. Так, в 2019 году он вместе с основателем «Фонда борьбы с коррупцией»3 (ФБК3 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) и экс-юристом ФБК Любовью Соболь всю ночь гулял на вечеринке в «поддержку» фигурантов «московского дела».

«Конечно, Верзилов был бы рад и дальше получать гранты из-за границы, но он слишком мелкая фигура, поэтому, с точки зрения прибыли, ему ничего не светит. Хотя, может быть, он много и не просит. Объективная журналистика западным спонсорам не нужна. Им нужен треш, угар и дискредитация всего российского информационного пространства», — заключил Руслан Осташко.

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов призвал внимательнее присмотреться к молодежному проекту «Универ:медиа», запущенного издателями «Медиазоны», продвигающими ЛГБТ повестку в России.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

3 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.