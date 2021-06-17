За пять последних лет Максим Резник с женой приобрели три квартиры и огромный дом

Задержанный сегодня правоохранительными органами Максим Резник в рамках расследования уголовного дела по наркотикам в ближайшее время, вероятно, будет еще и объясняться с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции. За последние пять лет Резник и его супруга Ксения Казарина приобрели пять квартир и в пользование огромный дом в Приозерском районе в 220 квадратных метров, скромно именующийся дачей. При этом совместный годовой доход супругов, согласно поданным данным в налоговую, не превышает 3 млн рублей в год.

Надо отдать должное — практически вся недвижимость была приобретена на жену и родственников Максима Резника. Сама Ксения зарабатывает крайне нестабильно и немного: за все пять лет ее совокупного дохода при полном отсутствии трат не хватит даже на комнату в Санкт-Петербурге. К примеру, за 2017 год она официально заработала 56 322 руб. То есть 4 693,5 руб. в месяц. В 2018 году не заработала вообще ни копейки. Самым благодатным выдался 2020 год — 763 063,73 руб. Всего же за пять лет ее доход составил 1 221 783,46 руб. То есть ежемесячный доход ее едва превышает 20 тысяч рублей. При этом девушка любит путешествовать по заграничным странам — иногда вместе с мужем, иногда в компании друзей; чуть ли не ежегодно покупает квартиры, а машина ее Land Rover Range Rover Evoque (куплена в 2017 году) стоит минимум в три раза больше, чем заработанные за пять лет деньги.

На 2017 год Ксения является владельцем двух квартир, в одной из которых — на улице Беринга — живет вместе с мужем. Вторая — на улице Турку. В 2020 году Казарина владелица четырех квартир — к двум добавляются еще квартира на Бухарестской и на Композиторов. Плюс в 2017 году приобретается внедорожник.

Резник более стабилен — чуть более 2 млн рублей в год, то есть немногим меньше 200 тысяч в месяц. Хотя в феврале были раскрыты зарплаты депутатов ЗакСа — якобы 100 тысяч рублей. Как потом выяснилось, это лишь оклад, а к нему идут надбавки — за выслугу, за службу и так далее. Вот и получается, что оклад — это лишь половина заработной платы. И хотя заработная плата Резника высокая, но покупать почти каждый год по квартире жене или дому вряд ли хватит.

Себя Резник обеспечивает гораздо скромнее, чем жену. В 2017 году в собственности недвижимости у него совсем нет, лишь две квартиры: одна в пользовании жены — на Беринга, другая — матери — на Кораблестроителей.

За пять лет у Резника появляется лишь одна небольшая квартира в собственности. Но при этом семья становится пользователем шикарного дома в одном из самых красивых районов Ленобласти — Приозерском — площадью в 220 квадратных метров. Именно в этом доме Максим Резник и находился, когда к нему пришли с обысками.

Напомним, сегодня сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире Резника, его матери и на даче. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нахождения нарколаборатории у одного из родственников Резника. Сам депутат в момент прихода полиции тоже находился в квартире по производству запрещенных веществ. Чуть позднее стало известно о возможности переквалификации уголовного дела и об изменении статуса депутата со свидетеля на подозреваемого.