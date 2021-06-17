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Путин прокомментировал шпаргалки Байдена на женевском саммите

  /   Обновлено: 17 июня 2021 16:29
Политика
Путин прокомментировал шпаргалки Байдена на женевском саммите
Prt Scr kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 июня. Глава российского государства Владимир Путин не видит ничего необычного в использовании американским лидером Джо Байденом шпаргалок во время саммита в Женеве.

Фото с президентом США Джо Байденом, на которых он использует специальные карточки с записанными тезисами во время переговоров с Путиным, получили широкую известность в социальных сетях и на новостных сайтах.

«Мы все так делаем», — заявил президент России в ответ на просьбу прокомментировать чтение Байденом данных с карточек.

Российско-американские переговоры на высшем уровне прошли на швейцарской вилле Ла-Гранж 16 июня и длились несколько часов. Ранее стало известно, что Путин призвал руководство США «не собачиться» при объединении усилий двух стран в борьбе с киберпреступностью.

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путин байден саммит
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