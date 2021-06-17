Путин призвал США не «собачиться»

Москва, 17 июня. Москве и Вашингтону необходимо объединить усилия для борьбы с киберпреступностью, заявил президент России Владимир Путин.

Вместо того, чтобы «собачиться», лучше объединить силы для общего дела, подчеркнул Путин.

Российская сторона не первый год предлагает Америке вынести на обсуждение вопрос кибербезопасности. Однако Вашингтон не идет навстречу, сказал президент.

Ранее Владимир Путин отметил профессионализм лидера США Джо Байдена на женевском саммите. По его мнению, американский коллега делает все искусно.