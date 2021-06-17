В Салехарде брат с сестрой утонули в реке

Салехард, 17 июня. Поздно ночью в районе городской набережной реки Шайтанки утонули брат с сестрой.

Девушка 2001 года рождения при невыясненных обстоятельствах упала в воду. Ее 21-летний брат бросился в реку, чтобы спасти сестру, но в результате инцидента оба молодых человека утонули, сообщает телерадиокомпания Ямал-Регион.

Сотрудники правоохранительных органов проводят ряд следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Петрозаводске три 15-летних подростка утонули в реке, сообщал сайт 360tv.ru. Ребята купались в неположенном месте и не справились с течением.